السلطات النمساوية تحقق في شبكات تجسس لحساب النظام التركي

أعلن وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا أن مكتب مكافحة الإرهاب وحماية الدستور باشر تحقيقا للكشف عن وجود شبكات تجسس تعمل لحساب النظام التركي في النمسا.



ونقل موقع فيينا الإلكتروني عن سوبوتكا قوله.. “إن أجهزة الأمن النمساوية تحقق بشكل مكثف وخاصة حول العلاقة بين جمعيات الاتحاد الإسلامي التركي وصلتها باستخبارات النظام التركي ونشاطات الاتحاد وتمويله وطبيعة مهام أعضائه وأنصاره في النمسا” لافتا إلى أن

“المؤشرات الأولية تظهر وجود نشاطات مشبوهة لا يمكن معها اتخاذ خطوات قانونية دون التأكد من صحة المعلومات الواردة”.



وجدد سوبوتكا ادانته لاعتقال سلطات النظام التركي بعض المواطنين النمساويين من أصول تركية لدى دخولهم تركيا بذريعة معارضتهم لسياسة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.



يذكر أن ساسة ومسؤولين نمساويين عبروا مرارا عن رفضهم لممارسات وتدخل أردوغان في السياسة الداخلية للنمسا مؤكدين انه يسعى لبث النزعات وإثارة الفتن وخلق شرخ اجتماعي بين القوميات والجاليات في النمسا.

وكالات