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السلطات المكسيكية: مقبرة جماعية تضم رفات 56 شخصا و7جثث مشوهة في ميناء سياحي

أعلن مكتب النائب العام بولاية نويفو ليون المكسيكية أمس أن مقبرة جماعية كانت اكتشفت في شمال المكسيك قبل نحو عام تضم رفات 56 شخصا.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب النائب العام بولاية نويفو ليون قوله في بيان “إن كل هؤلاء الأشخاص اختفوا عام 2010”.

وحدد فريق من الطب الشرعي هويات 24 شخصا ممن تم اكتشاف رفاتهم بالمقبرة التي وجدت عند سفح تل في بلدة غارسيا في منطقة مونتيري.

وأعلنت الشرطة المكسيكية أمس أيضا العثور على سبع جثث مشوهة داخل سيارة أجرة متروكة في ميناء مانزانيلو الذي يرتاده سياح أميركيون في غرب المكسيك.

ونقلت ا ف ب عن قائد الشرطة البلدية في مانزانيلو كارلوس هيريديا قوله “يبدو أن الجثث قطعت رؤوسها وإحداها تعود إلى امرأة” لافتا إلى أن رسالة تحمل توقيع إحدى العصابات في المنطقة تركت على إحدى نوافذ السيارة.

وأشارت الشرطة المحلية إلى ازدياد جرائم القتل في إطار تصفية حسابات داخل العصابات الإجرامية في الأشهر الستة الأخيرة.

وكان ستة أشخاص قتلوا رميا بالرصاص يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في ثلاثة أمكنة مختلفة في مانزانيلو وتشتبه السلطات بأن هذه الجرائم على صلة بالعصابات الإجرامية في المنطقة.

ويتم العثور بشكل منتظم على مقابر جماعية في شتى أنحاء المكسيك وذلك نتيجة عنف عصابات المخدرات الذي كان سائدا بشكل خاص في مدينة مونتيري الصناعية لعدة سنوات.

وكالات

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