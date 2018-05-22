السلطات السعودية تعتقل الناشطة الحقوقية ولاء آل شبر

السلطات السعودية تعتقل الناشطة في قضايا حقوق المرأة وضحايا التعنيف ولاء سعيد آل شبر، بعد دفاعها عن زميلاتها المعتقلات قبل أيام.

إعتقلت السلطات السعودية الناشطة في حملات قضايا حقوق المرأة، ورعاية ضحايا التعنيف ولاء سعيد آل شبر، بعد دفاعها عن زميلاتها المعتقلات قبل أيام والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

اعتقال الناشطة من مدينة الصفوى بمحافظة القطيف، يأتي ضمن سلسلة اعتقالات قامت بها السلطات السعودية بحق عدد من الناشطين والناشطات، وأثارت موجة واسعة من ردود الفعل المستنكرة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أعلنت اعتقال ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

الناشطون وبينهم نساء تلقوا تحذيراً من الديوان الملكي بشأن الادلاء بتصريحات إعلامية في يوم سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات بعد أسابيع.