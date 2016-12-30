السلطات التونسية تفكك خلية مرتبطة بتنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس تفكيك خلية مرتبطة بمجموعة إرهابية يطلق عليها اسم “حركة عقبة بن نافع” كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية في تونس.



وقالت الوزارة في بيان.. “إن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في منطقة النفيضة بولاية سوسة تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من عشرة عناصر بينهم امرأتان تنشط بين حمام سوسة وأكودة وهرقلة والقلعة الكبرى” .



وأشار البيان إلى أن الإرهابيين العشرة على علاقة بكتيبة “عقبة بن نافع” الإرهابية المتمركزة بجبال الشعانبي الواقعة على الحدود مع الجزائر وقد اعترفوا “أنهم على اتصال مع العناصر الإرهابية في الداخل والخارج… وتبين أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية”.



ومنذ عام 2012 قتل العشرات من قوات الأمن والجيش في تونس في كمائن وهجمات نفذتها كتيبة “عقبة بن نافع” وهي مجموعة إرهابية مرتبطة ب “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب”.



وتتحصن مجموعات تابعة للكتيبة في جبال القصرين وسط وغرب تونس وجندوبة والكاف شمال غرب البلاد على الحدود مع الجزائر زرعت ألغاما لمنع تقدم قوات الجيش التونسي.

وكالات