السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال جديدة بحق 400 شخص بذريعة ارتباطهم بالداعية غولن

أصدر الادعاء العام التركي التابع لنظام رجب طيب أردوغان أمس مذكرات اعتقال جديدة بحق المئات من الأشخاص بزعم ارتباطهم بالداعية التركي “فتح الله غولن” الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.



وذكرت قناة “خبر ترك” التركية أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 400 شخص بينهم جنود وضباط في الأمن التركي في 48 إقليما تركيا “لاستخدامهم تطبيقات رسائل الهواتف الذكية المشفرة بايلوك” الذي يدعي النظام التركي أن شبكة غولن تستخدمه.



وتعرض الأتراك بمختلف مكوناتهم وقطاعاتهم منذ فرض حالة الطوارىء فى ال21 من تموز الماضى بذريعة المحاولة الانقلابية لحملات إقالة واعتقال وقمع طالت عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم مدرسون وقضاة وبرلمانيون وإعلاميون إضافة إلى عسكريين وضباط كبار في الجيش والشرطة بتركيا .

وكالات