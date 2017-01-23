السلطات التركية تحظر بث قناتين تلفزيونيتين معارضتين وتصادر ممتلكاتهما

أصدرت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا صباح اليوم مرسوما استثنائيا حظرت بموجبه بث قناتي 10 و14 التلفزيونيتين المعارضتين وقررت مصادرة ممتلكاتهما.



وبحسب المرسوم وجهت سلطات النظام التركي إلى القناتين تهمة “انتهاج سياسات إعلامية معادية للمصالح الوطنية”.



ويأتي مرسوم حظر القناتين ومصادرة ممتلكاتهما في سياق الإجراءات التعسفية التي يقوم بها نظام رجب طيب اردوغان بحق وسائل الإعلام المعارضة لسياساته حيث قام استنادا إلى حالة الطوارئ التي تم إعلانها بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز الماضي بحظر أكثر من 220 محطة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء وصحيفة معارضة بحجج “دعمها للإرهاب وموالاتها للداعية فتح الله غولن”.

وكالات