السلطات الإيرانية: ضبط أسلحة أمريكية الصنع في أصفهان

أعلنت السلطات الإيرانية عن ضبط 126 قطعة سلاح أمريكية الصنع، استخدمت في أعمال الشغب في مدينة أصفهان وسط إيران.



ونقل التلفزيون الإيراني عن المدعي العام في مدينة أصفهان علي أصفهاني، قوله إن “الأسلحة تضم بنادق كلاشينكوف ومسدسات و900 طلقة تستخدم في أعمال الشغب دخلت إيران من الحدود الغربية وتم توقيفها في محافظة اصفهان”.



وأضاف أنه تم اعتقال 5 أشخاص، يتهمون بإدخال الأسلحة، وتم تحويلهم إلى السلطات القضائية.



وأشار أصفهاني إلى أنه “تظهر على غالبية المسدسات علامة USA وهي صناعة أمريكية تستخدم في عمليات أمنية قد تكون إرهابية”.



إضافة إلى ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بتفكيك خلية إرهابية مكونة من 13 عنصراً ينتمون إلى “حركة النضال”، مضيفاً أنهم مسؤولون عن تنفيذ أعمال قتل في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد خلال احتجاجات الشهر الماضي.



وتجهر الولايات المتحدة بشكل علني عن مساعيها لإسقاط نظام الحكم في طهران بسبب سياساته التي لا تصب في المصلحة الأمريكية وخصوصاً فيما يخص دعم قوى مناهضة للكيان الإسرائيلي في لبنان وفلسطين المحتلة.