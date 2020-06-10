السلطات الإيرانية تكشف هوية الجاسوس الذي ساعد في اغتيال قائد فيلق القدس

كشفت السلطات الإيرانية عن تمكنها من معرفة الجاسوس الذي أعطى معلومات للاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إي” والموساد الإسرائيلي حول تحركات قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.



ووفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية، أعلن القضاء الإيراني عن صدور حكم الإعدام ضد المدعو سيد محمود موسوي مجد، بتهمة التجسس، وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمره الأسبوعي أمس الثلاثاء ان شخصاً يدعى “محمود موسوي مجد” محكوم بالتجسس من المراكز العسكرية والأمنية خاصة مقرات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني لصالح الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.



وأضاف إسماعيلي “إن المدان كان يزود العدو بمعلومات أمنية عن أماكن تواجد الفريق قاسم سليماني وتنقلاته”، مؤكداً أن الإعدام سينفّذ سريعاً وستثبت إيران حزمها وصلابتها وسيطرتها الأمنية.



وأدى قرار ترامب باغتيال الفريق قاسم سليماني إلى إحداث توتر بين ترامب والبنتاغون حينها وسط رفض بعض الأمريكيين لهذا القرار وتخوفهم من الدخول بحرب مفتوحة مع إيران.



وكان استطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن الأمريكية أظهر قبل يومين تراجعاً في شعبية ترامب في ظل الغضب والنقمة التي تجتاح الولايات المتحدة رفضاً لسياساته.