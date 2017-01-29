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السلطات الأميركية تحتجز رعايا دول إسلامية بعيد وصولهم إلى مطاراتها

ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الأميركية باشرت تنفيذ الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، حيث احتجزت قادمين من دول إسلامية في المطارات الأميركية بعد ساعات من توقيع ترامب على إجراءات صارمة جديدة بهذا الصدد.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولي المطارات الأميركية بدؤوا ليل الجمعة السبت باحتجاز مسافرين من دول إسلامية كان عدد منهم في طريقهم جواً إلى الولايات المتحدة عندما أصدر ترامب أمره التنفيذي بإغلاق الحدود الأميركية أمام اللاجئين لمدة 120 يوماً، ومنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.
وقالت الصحيفة: إنه بعد احتجاز المسافرين وجهت طعون قضائية حيث قدم محامو لاجئين عراقيين يحتجزان في مطار جون كينيدي في نيويورك طعناً أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنهما، وقالوا: إن احتجازهما غير قانوني.


أ ف ب

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