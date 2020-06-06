السلطات الأمريكية: جورج فلويد كان مصاباً بكورونا

كشف تشريح جثة الأمريكي جورج فلويد، الضحية الأسمر الذي قضى مختنقاً على يد شرطي أبيض أنه كان مصاباً بفيروس كورونا، لكنه توفي بسبب القسوة المفرطة من قبل الشرطة.



وأكد التقرير الصادر عن الطبيب الشرعي في مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، أن «وفاة فلويد لم تكن ناجمة عن العدوى، بل بسبب مشاكل في القلب، إذ لم يستطع قلبه التحمل حين جثا أحد رجال الشرطة بركبته على عنقه عند قيامهم باعتقاله، وفارق الحياة لاحقاً في العناية المركزة».



وعقب الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه فلويد وهو يلفظ أنفاسه لحظة اعتقاله من قبل الشرطة، اجتاحت مظاهرات واحتجاجات غاضبة الولايات الأمريكية. أدت إلى أعمال عنف واعتقالات بين المحتجين والشرطة.



وسجل سقوط ضحايا وعدد كبير من المصابين في الجانبين، كما أعلنت السلطات في العديد من الولايات الأمريكية فرض حظر التجول، وشاركت وحدات من الحرس الوطني في عمليات التصدي للمتظاهرين.



وفي وقتٍ سابق، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدخل الجيش لفض المظاهرات، بعد تهديداته الأخيرة التي وصف فيها المحتجين بالمخربين.