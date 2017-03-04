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السلطات الألمانية تخلي مبنى بلدية غرب البلاد بعد إنذار بوجود قنبلة

أخلت السلطات الألمانية أمس بلدية مدينة غاغناو جنوب غرب البلاد بعد ورود أنذار بوجود قنبلة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديتر شباناغل أحد المسؤولين في البلدية قوله .. “تلقينا صباح اليوم تهديدا عبر الهاتف بوجود قنبلة” مضيفا إن “الدافع كان الرد على إلغاء تجمع لمؤيدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس بمشاركة وزير العدل التركي بكير بوزداع”.

من جهته قال رئيس البلدية مايكل بفايفرعلى شبكة أن تي في الألمانية “ننطلق من مبدأ وجود رابط مباشر” بين إلغاء التجمع والتهديد.

وكانت السلطات فى مدينة غاغناو الألمانية حظرت أمس تجمعا لأنصار اردوغان كان من المقرر أن يلقى فيه وزير العدل في النظام التركي بكير بوزداغ خطابا موجها للأتراك الذين يعيشون فى هذه المدينة في إطار حملة لحشد تأييد للتعديل الدستوري في تركيا الذى يمنح رئيس النظام التركي صلاحيات واسعة.

وسارع نظام أردوغان إلى استدعاء السفير الألماني في أنقرة احتجاجا على إلغاء التجمع.

ويأتي هذا الحدث على خلفية توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين بسبب اعتقال الصحفى دنيز يوسيل من طرف سلطات النظام التركي.

وكالات

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