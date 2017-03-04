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السلطات الأردنية تنفذ أحكام الإعدام بحق 15 شخصا متهمين بأعمال إرهابية وإجرامية

أعلنت السلطات الأردنية اليوم عن تنفيذ أحكام الإعدام شنقا حتى الموت بحق 15 شخصا أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قوله في تصريح له.. انه “تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق عشرة أشخاص مدانين بجرائم إرهابية” مشيرا إلى أن هذه الجرائم هي “ما يعرف بخلية إربد الإرهابية والهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003 والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني”.

وأضاف المومني.. انه تم كذلك “تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مجرمين بعد أن اصبحت أحكام الإعدام قطعية بحقهم بتصديق محكمة التمييز عليها واستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها حيث ارتكب هؤلاء المجرمون الخمسة جرائم جنائية كبرى”.

وكانت السلطات الأردنية نفذت أحكاما بالإعدام في شباط 2015 بحق كل من ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي المنتميين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.

وكالات

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