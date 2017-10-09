السلطات الأردنية تستدعي القائم بالأعمال السوري
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس، القائم بالأعمال في السفارة السورية في عمّان، أيمن علوش، على خلفية تصريحات اعتبرتها الوزارة «مسيئة» للمملكة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الوزارة أبلغت علوش «احتجاجاً شديد اللهجة على التصريحات التي أدلى بها، واعتبرتها إساءة للأردن ومحاولة مدانة لتشويه مواقفه».
كذلك أبلغت الوزارة الديبلوماسي السوري بـ«ضرورة الالتزام بالأعراف والمعايير الديبلوماسية في تصريحاته وتصرفاته، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق الأعراف والقوانين الدبلوماسية إذا ما تكررت الإساءة وإذا لم يلتزم هذه الأعراف».
وكانت وسائل إعلام أردنية محلية قد قالت إن القائم بالأعمال السوري شارك في ندوة داخل المملكة، وشكّك فيها بموقف الأردن من حرب 6 تشرين (1973)، قبل أن يقوم أحد الحضور بتنبيهه، ليردّ علوش بأنه «لا يعرف شيئاً عن المشاركة الأردنية» في الحرب.
كذلك، نقلت صحيفة «الدستور» اليومية عن مصادر حكومية «رفضها ما نقل على لسان القائم بالأعمال السوري، حول أن فتح معبر نصيب ــ جابر الحدودي هو رغبة أردنية». وأكدت المصادر أن ذلك «غير دقيق. بل العكس هو الصحيح، لأنها رغبة سورية أكثر منها رغبة أردنية».
المصدر: الأناضول - أ ف ب
إرسال تعليق جديد