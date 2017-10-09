السلطات الأردنية تستدعي القائم بالأعمال السوري

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس، القائم بالأعمال في السفارة السورية في عمّان، أيمن علوش، على خلفية تصريحات اعتبرتها الوزارة «مسيئة» للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الوزارة أبلغت علوش «احتجاجاً شديد اللهجة على التصريحات التي أدلى بها، واعتبرتها إساءة للأردن ومحاولة مدانة لتشويه مواقفه».