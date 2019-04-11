السفينة الجانحة ترحل عن شاطئ اللاذقية

انتهت عمليات الصيانة لناقلة النفط “تور ٢” والتي جنحت قبالة ساحل مدينة اللاذقية، غرب سورية، قبل عدة أشهر إثر عاصفة بحرية جعلتها ترسو قبالة المدينة الرياضية.



وأفادت إذاعة “شام إف أم” بأن شركة التأمين البحري قامت بإصلاح أعطال السفينة بالكامل، وأن قاطراً بحرياً سيحضر خلال أيام ليقوم بقطرها في توقيت مناسب للمد والجزر.



وكان طاقم الناقلة الذي يحمل الجنسية الهندية قد بقي على متنها طوال فترة رسوها والتي بدأت منذ 18 كانون الثاني من العام الحالي.



ورجح في البداية صعوبة إصلاح السفينة ومكوثها لفترة طويلة قدرت بالسنوات، لتتحول بعد ذلك لمَعلمٍ سياحي في المدينة.