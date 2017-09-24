السفير الفرنسي الأسبق لدى سوريا: فرنسا خسرت سوريا لفترة طويلة !

الصحفي جورج مالبرونو ينقل عن السفير الفرنسي الأسبق إلى دمشق ميشال دوكلو قوله إنّ الرئيس السوري بشار الأسد قد يبقى لعقود في الرئاسة وخشيته من أنّ فرنسا خسرت سوريا لفترة طويلة.

ونقل الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو في تغريدات له على تويتر عن دوكلو قوله إنّ فرنسا “تعارض بشدة” بقاء الرئيس السوري، مضيفاً “أخشى أننا خسرنا سوريا لفترة طويلة “.