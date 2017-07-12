السفير السوري: التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا لم ينقطع

استغرب السفير السوري فيلبنان"الضجة الإعلامية في قضية النازحين السوريين في لبنان"، لافتاً إلى أن " التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا لم ينقطع وبقضية النازحين ايضا لكن الجديد هو الضجيج الإعلامي"، مؤكداً أن " هناك ضمانات من الدولة السورية لكل مواطن سوري يعود الى البلاد".

وفي حديث تلفزيوني رأى علي أن "مسألة مواجهة الإرهاب في سوريا هي أعقد من مواجهته في العراق"، معتبراً أن "النصر الكبير في الموصل يتزامن مع انتصارات سوريا على داعش"، مشيراً إلى أن "قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية تشوّش على مسألة مواجهة الإرهاب في سوريا".