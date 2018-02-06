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السفير التركي غير مرغوب به على الأراضي السعودية

 

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية رسميا عن سحب سفيرها من تركيا، علماً أنه تم منعه من دخول الأراضي التركية منذ عام تقريباً بسبب جدل بين البلدين، إضافة إلى ذلك، لن تقبل هولندا السفير التركي الجديد لدى المملكة.

ويأتي ذلك على خلفية جدل بين البلدين، بدأ منذ آذار عام 2017، حين منعت هولندا مسؤولين أتراكاً من دخول أراضيها لخوض الحملة الدعائية وسط الجالية التركية تأييداً لإجراء استفتاء حول الدستور في تركيا، ورداً على ذلك، طردت أنقرة السفير الهولندي لديها.

وقررت هولندا منع هذه الحملة الدعائية، حيث تزامنت مع الحملة الانتخابية في المملكة ذاتها، وأعلنت وزارة الخارجية الهولندية، عن تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن تسوية القضية.

المصدر: AP

 

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