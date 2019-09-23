السفير آلا: يطالب بمحاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الفلسطينيين

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني شكلت السمة الأبرز لما يزيد عن نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وللجولان السوري.



وقال السفير آلا إن سورية تطالب الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بتبني إجراءات جدية تكفل تنفيذ قرارات المجلس وإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لالتزاماتها القانونية ومحاسبتها عن الجرائم التي ترتكبها وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني والجولان السوري المحتل.



وأضاف السفير آلا إن سورية تدين خطط توسيع المستعمرات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وبناء مستوطنات جديدة ونقل 250 ألف مستوطن إلى الجولان بهدف تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة وذلك في خرق صارخ لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.



وتابع السفير آلا: سورية تجدد المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ومن الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وتشدد على عدم الاعتراف بأي وضع قانوني ينشأ عن ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات للقواعد القطعية للقانون الدولي.