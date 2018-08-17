السفارة السورية في بيروت: لا صلة للمفتي حسون بتغريدات تهدد اللبنانيين

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات من حساب غير رسمي لمفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسون يهدد فيها اللبنانيين،فأصدرت السفارة السورية في بيروت بيانا أكدت فيه أنه لا توجد أية صلة للمفتي بالحساب المذكور.

وجاء في البيان: "نشر حساب يسمى "أحمد بدر الدين حسون" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات منسوبة إلى سماحة الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون، مفتي الجمهورية العربية السورية، تسيء إلى طبيعة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان".

وأضاف البيان "سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، وبعد اتصالها بسماحة المفتي حسون، تنفي أية صلة لسماحته بالحساب المذكور، وأن ما نسب إليه عار من الصحة جملة وتفصيلا، وتستغل السفارة هذه المناسبة لتعرب عن نهجها الدائم بعمل كل ما من شأنه تعزيز أواصر الإخوة التي تجمع بلدينا الشقيقين، آملين من جميع الحريصين على الأمن والاستقرار في بلدينا الابتعاد عن كل ما يسهم في التشويش وزرع بذور الفتنة والشقاق".

وكان الحساب قد نشر عددًا من التغريدات تحدّث فيها عن لبنان وقال: "أتمنى من سعادة السفير السوري في لبنان السيد علي عبد الكريم علي أن يرد بالشكل المناسب على الحمقى اللبنانين ويضع حدا لتجاوزاتهم على أسيادهم في سورية

وأن تطلب الأمر دخول الجيش العربي السوري إلى وسط بيروت لتأديبهم مرة أخرى فنحن والقيادة مستعدين ولا نخشى لومة لائم".

كما أضاف الحساب المذكور: "على الجهات الأمنية في لبنان أن تضبط مواطنيها السفهاء اللذين يغردون تحت شعار معاً لطرد السفير السوري وإذا كانت حكومتهم عاجزة عن تأديبهم فإن الجيش العربي السوري مستعد لتلقينهم درساً قاسياً…والتاريخ سيعيد نفسه لو كنتم تعلمون".