السفارة السورية في بيروت تصدر بياناً بخصوص الممارسات غير الأخلاقية ضد السوريين

أصدرت السفارة السورية في بيروت بياناً حول الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم بها بعض الأشخاص بحق مواطنين سوريين، داعية إلى الابتعاد عن المبالغة وزرع بذور الفتنة والشقاق بين الشعبين الشقيقين.

وجاء في بيان السفارة: “تناولت وسائل الإعلام مؤخراً مسألة تعرض المواطنين السوريين العاملين في لبنان لسوء في المعاملة وممارسات غير لائقة وصلت حد فرض العمل /سخرة/ وإذ ترى السفارة في هذا انتهاكاً للقيم والأعراف وأواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين تهيب بالجميع الابتعاد عن المبالغة وزرع بذور الشقاق لأن مثل هذا السلوك ضار للجميع”.



وأضاف البيان إن “السفارة تؤكد أنها تتابع أمور مواطنيها دائماً ولا تدخر جهداً للقيام بكل ما من شأنه المحافظة على كرامة المواطنين السوريين وحقوقهم مع الحفاظ على العلاقة الأخوية بين الشعبين والدولتين”.

ونوهت السفارة بموقف الرئيس اللبناني ميشال عون ودعته الى “نبذ التحريض والتعبئة ضد المهجرين السوريين” مطمئنة الجميع بأنها تابعت الأمر مع الجهات المعنية ولقيت تعاوناً وتجاوباً