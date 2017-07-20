السفارة السورية في بيروت تصدر بياناً بخصوص الممارسات غير الأخلاقية ضد السوريين
«مجلس العلاقات الخارجية الأميركي» يحذر واشنطن من «نهاية مميتة» في سورية!
الجيش يسيطر على قرية وسد الرميلان و15 بئر نفط وحقل غاز في ريف الرقة
العدو يدعم عملاءه بمستشفى ميداني داخل الخط الفاصل في الجولان!
ترامب ينهي برنامج «CIA» لتدريب المعارضة﻿
كرة النار تتدحرج مجدداً في إدلب: «عزل النصرة» في طور التنفيذ؟
مسلحو ميليشيات درعا يستغلون هدنة الجنوب لـ«التعفيش»
الإرهاب يضرب مخيم الوافدين ومحيط مشفى حرستا بريف دمشق.
30 بالمئة من قضاة سورية هن نساء
الحكومة تعتمد البرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري
الجيش تستعيد السيطرة على مئات الكيلو مترات المربعة في ريف الرقة
تحالف واشنطن يرتكب مجزرة جديدة في بلدة الكشكية في ريف دير الزور
هدوء الميدان ينتظر تفاصيل «اتفاق الجنوب» وعمان تنفي مشاركة قواتها في مراقبة الهدنة
بالون إعلامي للميليشيات بشأن معركة دير الزور ,مراقبون :حظوظ الجيش أقوى
الجهات المختصة في طرطوس وحماة تحبط خطط «الانتحاريين» والجيش يمضي نحو السخنة والميادين.

السفارة السورية في بيروت تصدر بياناً بخصوص الممارسات غير الأخلاقية ضد السوريين

أصدرت السفارة السورية في بيروت بياناً حول الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم بها بعض الأشخاص بحق مواطنين سوريين، داعية إلى الابتعاد عن المبالغة وزرع بذور الفتنة والشقاق بين الشعبين الشقيقين.السفارة السورية في بيروت تصدر بياناً بخصوص الممارسات غير الأخلاقية ضد السوريين

وجاء في بيان السفارة: “تناولت وسائل الإعلام مؤخراً مسألة تعرض المواطنين السوريين العاملين في لبنان لسوء في المعاملة وممارسات غير لائقة وصلت حد فرض العمل /سخرة/ وإذ ترى السفارة في هذا انتهاكاً للقيم والأعراف وأواصر الأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين تهيب بالجميع الابتعاد عن المبالغة وزرع بذور الشقاق لأن مثل هذا السلوك ضار للجميع”.


وأضاف البيان إن “السفارة تؤكد أنها تتابع أمور مواطنيها دائماً ولا تدخر جهداً للقيام بكل ما من شأنه المحافظة على كرامة المواطنين السوريين وحقوقهم مع الحفاظ على العلاقة الأخوية بين الشعبين والدولتين”.

ونوهت السفارة بموقف الرئيس اللبناني ميشال عون ودعته الى “نبذ التحريض والتعبئة ضد المهجرين السوريين” مطمئنة الجميع بأنها تابعت الأمر مع الجهات المعنية ولقيت تعاوناً وتجاوباً

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.