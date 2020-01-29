السفارة السورية في بكين تُطمئن: لا إصابات بين السوريين المتواجدين في الصين بفيروس كورونا

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في الصين، وتسببه بحالات وفاة، إضافة إلى وصوله إلى عدد من البلدان الأخرى، أعلنت السفارة السورية في العاصمة الصينية بكين، أن صحة جميع المواطنين السوريين بخير، ولم تسجل أي إصابة بينهم بهذا الفيروس.



وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً أوضحت فيه أنها على تواصل مستمر مع الجالية السورية في الصين عموماً ومدينة ووهان على وجه الخصوص، مع الإشارة إلى أن ووهان تعتبر مصدراً لوباء كورونا.



وأكد البيان أن صحة جميع السوريين في الصين بخير، ولم تسجل أي إصابة بينهم بفيروس كورونا.



ولفتت السفارة السورية في بيانها المذكور، إلى أنها على تواصل دائم مع كل من السلطات المحلية في مدينة ووهان، ووزارة الخارجية الصينية في بكين، للتأكد من مواكبتها آخر التطورات، والحرص على اتخاذ أي إجراء ضروري بالسرعة اللازمة في حال الحاجة.



من جهة ثانية، وزير الصحة السوري نزار يازجي، أكد قبل أيام أنه لم تسجل في سورية أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، مشدداً على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشاره في البلاد.



أيضاً، وزارة الصحة السورية أعلنت أنها اتخذت التحضيرات في جميع المشافي على صعيد تجهيز أماكن للعزل وتوفير الإجراءات اللازمة بخصوص فيروس كورونا، مؤكدةً أنه لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية وصفت فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها “مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضاً يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة”، وتنتقل هذه الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص.

تجدر الإشارة أيضاً، إلى أن كورونا انتشر في الصين منذ أسابيع، وحصد أرواح 106 أشخاص، إضافة إلى وجود 4515 إصابة مؤكدة، فضلاً عن وجود 3 إصابات في فرنسا وإصابة في ألمانيا.