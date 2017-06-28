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السعودية وتركيا تنشران التطرف في البلقان تحت ستار الاستثمارات

حذر وزير الدفاع النمساوي هانز بيتر دوسكوزيل من تمدد المتطرفين في منطقة البلقان عبر تلقيهم الدعم المالي من النظامين السعودي والتركي.

ويعتبر النظام السعودي الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى واستثمر وفق العديد من التقارير على مدى العقود الماضية المليارات من الدولارات في مؤسسات خيرية مزعومة لنشر الأيديولوجيا الوهابية التي تتسم بالتعصب والقسوة.

وأشار دوسكوزيل في تصريح نقلته صحيفة الكرونه تسايتونغ النمساوية اليوم الى أن النظامين السعودي والتركي ينشران التطرف تحت ستار الاستثمارات الهائلة التي يقومان بها في البلقان وخاصة في قطاع بناء الطرق والطاقة وإعادة بناء المساجد والمراكز والمؤسسات الدينية مؤكدا أن تمدد المتطرفين في البلقان وخاصة في ألبانيا والبوسنة وكوسوفو وصربيا يشكل تهديدا مباشرا على أوروبا برمتها.

يذكر أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية كما دأب على دعم جماعة “الأخوان المسلمين”الإرهابية التي تعمل على نشر أيديولوجيا التطرف والعنف في العالم.

وكالات

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