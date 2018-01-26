السعودية: متوسط أسعار الحديد والاسمنت بأدنى مستوى
سجل متوسط أسعار الحديد والأسمنت لجميع المدن بالسعودية خلال عام 2017 أدنى مستوى لهما منذ بداية عام 2007 أي في نحو 11 عاما.
وأوضحت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء السعودية عن المتوسط السنوي لبعض السلع الإنشائية، عن تسجيل الحديد مستوى 2250.65 ريال كمتوسط للطن خلال عام 2017، وهو ما يعتبر أدنى متسوى لمتوسط سعر طن الحديد بالمملكة منذ عام 2006 والذي سجل خلاله 2218.5 ريال كمتوسط للطن. وسجل متوسط سعر طن الحديد بالسعودية انخفاضا نسبته 1.4% مقارنة بمستواه في عام 2006.
وعلى أساس سنوي، تراجع متوسط أسعار الحديد بالسعودية في العام الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بمتوسط سعر الطن في 2016، والذي بلغ 2261.57 ريال للطن.
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