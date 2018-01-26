أنقرة لواشنطن: «المنطقة الآمنة» تحتاج إلى الثقة..و«مقاطعة عفرين» تطلب دعم دمشق.
عفرين: بداية أم نهاية أزمات؟
يوم محادثات صامت في «فيينا 1»
الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح
15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور
مجلس الشعب يقر تعديلات المرسوم 66 لعام 2012 لإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
زاخاروفا: توجيه دعوات لـ 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي
موسكو: سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة ستبقيها تحت الأنقاض
أخبار غير مؤكدة عن دعوة «حماية الشعب» الجيش السوري لدخول عفرين
«واشنطن بوست»: تحديات أميركية جديدة في سورية بعد هزيمة داعش
ترامب لأردوغان: لتجنّب اشتباك قواتنا في الشمال السوري
اجتماعات «فيينا 1» تنطلق اليوم
السي آي إيه و اغتيالات عبر البحار
سورية تدين مزاعم وزيري خارجية أمريكا وفرنسا حول استخدام الأسلحة الكيميائية

السعودية: متوسط أسعار الحديد والاسمنت بأدنى مستوى

 

سجل متوسط أسعار ​الحديد​ و​الأسمنت​ لجميع المدن بالسعودية خلال عام 2017 أدنى مستوى لهما منذ بداية عام 2007 أي في نحو 11 عاما.

وأوضحت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء السعودية عن المتوسط السنوي لبعض السلع الإنشائية، عن تسجيل الحديد مستوى 2250.65 ريال كمتوسط للطن خلال عام 2017، وهو ما يعتبر أدنى متسوى لمتوسط سعر طن الحديد بالمملكة منذ عام 2006 والذي سجل خلاله 2218.5 ريال كمتوسط للطن. وسجل متوسط سعر طن الحديد بالسعودية انخفاضا نسبته 1.4% مقارنة بمستواه في عام 2006.

وعلى أساس سنوي، تراجع متوسط أسعار الحديد بالسعودية في العام الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بمتوسط سعر الطن في 2016، والذي بلغ 2261.57 ريال للطن.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.