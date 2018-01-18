السعودية متهمة بخيانة المسلمين

اتهم آية الله علي خامنئي حكام السعودية بارتكاب ”خيانة“ بحق المسلمين بتعاونهم مع الولايات المتحدة و (إسرائيل).

وقال خامنئي متحدثاً لممثلين برلمانيين من دول إسلامية تجمعوا في طهران إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) ”خطأ كبير“ ومحكوم عليه بالفشل.

وقال خامنئي متحدثاً لممثلين برلمانيين من دول إسلامية تجمعوا في طهران إن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) ”خطأ كبير“ ومحكوم عليه بالفشل.