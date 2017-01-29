السعودية تواصل استهداف المحافظات اليمنية مستخدمة قنابل محرمة دوليا

واصل طيران نظام بني سعود غاراته على المحافظات اليمنية مستهدفا بعض المناطق بقنابل عنقودية محرمة دوليا.



وقال مصدر أمني يمني لموقع قناة المسيرة نت اليوم.. ان “طيران العدوان استهدف المناطق السكنية بمنطقة ذباب في محافظة تعز بعدة قنابل عنقودية محرمة بالتزامن مع غارات شنها على مديرية صرواح في محافظة مأرب دون أن يعرف بعد عدد الضحايا”.



وأضاف المصدر أن طيران العدوان دمر الليلة الماضية جسرين في منطقة عبال بمديرية صعفان التابعة لمحافظة صنعاء ومديرية موزع التابعة لمحافظة تعز.



من جهته أفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا صباح اليوم عدة عمليات نوعية ضد تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان السعودي شرق سداح ومواقع أخرى في وقز بمديرية المصلوب في محافظة الجوف حققوا خلالها تقدماً ميدانياً واوقعوا عشرات القتلى والمصابين في صفوف المرتزقة.



وفي محافظة تعز شن الجيش اليمني واللجان الشعبية فجر اليوم هجوماً على موقع للمرتزقة في منطقة حمير بمديرية مقبنة كبرى مديريات المحافظة فيما استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني تجمعات المرتزقة خلف جبل الشبكة في منطقة ذباب بعدد من صواريخ الكاتيوشا ودمرت آلية عسكرية بمن فيها.

وكالات