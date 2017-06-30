السعودية تواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وتتكبد خسائر فادحة بتعز

شن العدوان السعودي الأمريكي وطيرانه الحربي سبع غارات على مناطق متفرقة من محافظة صعدة موزعة بين غارتين على مديرية شدا، و5 غارات على مديرية الظاهر،



فيما استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في سوق الرقو بمديرية منبه.‏



وأشار مصدر عسكري إلى أن طيران العدوان شن غارة على غرب بني بارق بمديرية نهم، و4 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على تبة طحنون بمحافظة الجوف و4 غارات على موقع الشرفة بنجران.‏



من جهة أخرى حقق الجيش اليمني عددا من الانتصارات في مختلف الجبهات داخل الوطن وجبهات ما وراء الحدود الشمالية، واستهدفت مدفعيته في نجران موقعي مستحدث السديس والمخروق الكبير وتجمع للجنود السعوديين غرب المخروق وتجمع آخر في تبة القطرين، كما أحرقت طقم لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء بقصف مدفعي، وقنصت جنديا سعوديا في المخروق وتم استهداف تجمعاتهم في ذو رعين بالمدفعية.‏



ولفت مصدرعسكري إلى أن الجيش واللجان كسروا هجوما للغزاة والمرتزقة على صحراء ميدي من اتجاهين رغم الغطاء الجوي ومشاركة طائرات الأباتشي والاستطلاع، وألحقوا خسائر كبيرة في عديد وعتاد المرتزقة أثناء التصدي للزحف الذي استمر ساعات.‏



وأشار إلى أن الجيش واللجان استهدفوا تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي بقذائف المدفعية، كما تم قنص 3 من المرتزقة أيضاً.‏



وأكد المصدر أن الجيش واللجان كسروا محاولة هجوم لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة الأشقري في صرواح بمحافظة مأرب، وكسروا أيضاً محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه تبة طحنون بمحافظة الجوف، فيما لقي 3 من مرتزقة العدوان مصرعهم بنيران الجيش واللجان شرق يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز.‏



كما نفذ الجيش اليمني هجوم على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الكدحة بمحافظة تعز وكبدوه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما أطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات قوى العدوان شمال المخا، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكالات