«التحالف» قلق من التحرك التركي: في انتظار مستجدات وادي الفرات إلى ما بعد الرقة
الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية ستعقد اجتماعا لمجموعة العمل في 3 تموز
لافروف يدعو تيلرسون لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أعمال استفزازية ضد الجيش السوري
استششهاد 8 مدنيين في بلدة الصور بريف دير الزور بقصف لطيران “التحالف"
تهديد ترامب لسوريا: لا تسألوا عن الخلفيات
مجلس الأمن يمدّد ولاية «أندوف» حتى نهاية 2017
جرحى من الجيش اللبناني بتفجيرات انتحارية نفذّها مطلوبون في عرسال
الخارجية السورية: الإدعاءات الأميركية تبرير لعدوان جديد بذرائع واهية
مصر: دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير للنظام السعودي
واشنطن مستمرة في مزاعمها: «برنامج الأسد» الكيميائي يتخطى الشعيرات
عين أنقرة على عفرين: «قسد» تنتظر «النجدة» من دمشق وموسكو
العراق: استعادة الموصل: معارك الأيام الأخيرة
استمراراً لمسلسل الاقتتال.. مقتل 8 من «النصرة» في إدلب
منطقة عازلة بعمق 100 متر على الحدود الفلسطينية المصرية
الخارجية الأميركية ترفض تقديم أدلة حول تخطيط دمشق لشنّ هجوم كيميائي

السعودية تواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وتتكبد خسائر فادحة بتعز

 شن العدوان السعودي الأمريكي وطيرانه الحربي سبع غارات على مناطق متفرقة من محافظة صعدة موزعة بين غارتين على مديرية شدا، و5 غارات على مديرية الظاهر،

فيما استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في سوق الرقو بمديرية منبه.‏

وأشار مصدر عسكري إلى أن طيران العدوان شن غارة على غرب بني بارق بمديرية نهم، و4 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على تبة طحنون بمحافظة الجوف و4 غارات على موقع الشرفة بنجران.‏

من جهة أخرى حقق الجيش اليمني عددا من الانتصارات في مختلف الجبهات داخل الوطن وجبهات ما وراء الحدود الشمالية، واستهدفت مدفعيته في نجران موقعي مستحدث السديس والمخروق الكبير وتجمع للجنود السعوديين غرب المخروق وتجمع آخر في تبة القطرين، كما أحرقت طقم لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء بقصف مدفعي، وقنصت جنديا سعوديا في المخروق وتم استهداف تجمعاتهم في ذو رعين بالمدفعية.‏

ولفت مصدرعسكري إلى أن الجيش واللجان كسروا هجوما للغزاة والمرتزقة على صحراء ميدي من اتجاهين رغم الغطاء الجوي ومشاركة طائرات الأباتشي والاستطلاع، وألحقوا خسائر كبيرة في عديد وعتاد المرتزقة أثناء التصدي للزحف الذي استمر ساعات.‏

وأشار إلى أن الجيش واللجان استهدفوا تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي بقذائف المدفعية، كما تم قنص 3 من المرتزقة أيضاً.‏

وأكد المصدر أن الجيش واللجان كسروا محاولة هجوم لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة الأشقري في صرواح بمحافظة مأرب، وكسروا أيضاً محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه تبة طحنون بمحافظة الجوف، فيما لقي 3 من مرتزقة العدوان مصرعهم بنيران الجيش واللجان شرق يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز.‏

كما نفذ الجيش اليمني هجوم على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الكدحة بمحافظة تعز وكبدوه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما أطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات قوى العدوان شمال المخا، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.