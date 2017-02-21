السعودية تنتقد حقوق الإنسان في النرويج



ذكرت جريدة الإندبندت البريطانية أن السعودية انتقدت النرويج فيما يتعلق بسجلها في حقوق الإنسان، وأنها أعرب عن قلقها فيما يخص عدداً من القضايا بهذا البلد الإسكندنافي، خاصة في ما يتعلق بالعنف الأسري، جنح الاغتصاب، وعدم توزيع الثروات بين المواطنين بشكل كافي.



وتأتي انتقادات السعودية للنرويج في سياق المراجعة الدورية التي تقوم بها الأمم المتحدة لأربعة عشر دولة، حيثُ تواجد البلد العربي المذكور، في قائمة ضمت 91 دولة، اجتمعت بالمدينة السويسرية جنيف.



وحسب الجريدة البريطانية الواسعة الانتشار، فالسعودية اتهمت النرويج بالفشل في حماية المواطنين المسلمين، وبعدم سن إجراءات حقيقية ضد الإساءة للنبي محمد (ص)، داعية إياها إلى ضرورة تجريم أي انتقاد يوجه إلى الدين الإسلامي ورموزه.



وقد واجه وزير الخاريجة النرويجي، بروج بريند، اتهامات السعودية عبر قوله:" من الغريب أن تتحدث دول لا تدعم حقوق الإنسان في هذا المجلس وأن يكون لها نفوذ فيه، ولكن هذه هي الأمم المتحدثة" وذلك عبر تصريح نقلته الجريدة عن وكالة أنباء نرويجية.



وعادت الجريدة إلى تقرير سنة 2012 لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"حول السعودية، والذي جاء فيه إن هذه المملكة تعرف تصعيداً في الاعتقالات والمحاكمات بحق المعارضين السلميين، وأن السلطات تمارس العنف بحق المواطنين المتظاهرين.



ووما جاء في التقرير كذلك، فشل السعودية في حماية تسعة ملايين عامل أجنبي، وهضم حقوق تسعة ملايين امرأة، وتعرض آلاف السعوديين لمحاكمات غير عادلة، زيادة على قطع الطريق أمام كل المطالب المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وبالإصلاحات السياسية.

إسماعيل عزام: هسبريس