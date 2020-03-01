معارضون أتراك يؤكدون أن سياسة أردوغان ودعمه لـ”جبهة النصرة” تسببا بمقتل الجنود الأتراك
الجعفري: سورية ستواصل التصدي للعدوان التركي
موسكو وبكين تشددان على ضرورة الالتزام بسيادة سوريا
الخارجية: دعم الإرهاب أصبح استراتيجية ثابتة في سياسات النظام التركي
مصدر عسكري: الجيش يتابع تصديه لهجمات الإرهابيين المدعومين من الجانب التركي
لافروف: لا أظن أن ما يحدث في إدلب سيتم تضمينه في أية مادة من ميثاق الناتو
روسيا ترسل سفينتين مزودتين بصواريخ كاليبر إلى الساحل السوري
النظام التركي يعترف بارتفاع عدد قتلى جنوده في إدلب إلى 33
قوات الإحتلال الأمريكية: لا يوجد إمكانية للعودة إلى الحدود السورية-التركية
أنقرة «وحيدة» في «نار إدلب»: مقتل أكثر من 30 عسكرياً تركياً في غارة واحدة
الجيش يحرر أسيرَين ويستعيد جثمان أحد جنوده في ريف حلب
سراقب لا تزال تحت سيطرة الجيش السوري
طلب استجواب
الجيش يطوّع جبهتَي «الزاوية» و«شحشبو» وأنقرة تفاوض موسكو بمعـركة سراقب
الأمن الجنائي يلقي القبض على أخطر عصابة جرائم قتل على طريق درعا
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

السعودية تمنع زيارة المسجد النبوي والعمرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

ويأتي قرار السعودية، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، “استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة”.

 وأضافت الوزارة في بيانها، أنها اتخذت القرار “بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد “19-COVID” إلى المملكة وانتشاره”.

ويشمل القرار كذلك “تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار كورونا الجديد فيها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة”.

ويستثني القرار السعودي الجديد “السعوديون الموجودون في الخارج، إذا كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا ويرغبون في العودة إلى دولهم، إذا كان دخولهم ببطاقة الهوية”.

وشدد البيان على أن “المملكة تؤكد أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة”.

يذكر أن نطاق انتشار كورونا اتسع بعد أن هاجم نحو 40 دولة، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات تجاوز 80 ألفاً على مستوى العالم، وأكثر من 2700 حالة وفاة.