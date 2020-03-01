السعودية تمنع زيارة المسجد النبوي والعمرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.



ويأتي قرار السعودية، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، “استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة”.



وأضافت الوزارة في بيانها، أنها اتخذت القرار “بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد “19-COVID” إلى المملكة وانتشاره”.



ويشمل القرار كذلك “تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار كورونا الجديد فيها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة”.



ويستثني القرار السعودي الجديد “السعوديون الموجودون في الخارج، إذا كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا ويرغبون في العودة إلى دولهم، إذا كان دخولهم ببطاقة الهوية”.



وشدد البيان على أن “المملكة تؤكد أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة”.



يذكر أن نطاق انتشار كورونا اتسع بعد أن هاجم نحو 40 دولة، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات تجاوز 80 ألفاً على مستوى العالم، وأكثر من 2700 حالة وفاة.