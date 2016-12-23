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2016-12-23 09:05
السعودية تقر ميزانية العام القادم بعجز يتجاوز 52 مليار دولار

أعلن نظام آل سعود اليوم اعتماد موازنة العام القادم 2017 بعجز جديد يتجاوز 52 مليار دولار.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “قدرت الإيرادات وفق بيان الموازنة الذي صدر اليوم بمبلغ 692 مليار ريا ل سعودي أي ما يعادل 4ر184 مليار دولار بينما اعتمدت مصروفات بمبلغ 890 مليار ريا ل ما يعادل 2ر237 مليار دولار ما يعني أن العجز المقدر يصل إلى 198 مليار ريال وهو ما يعادل 8ر52 مليار دولار”.

ويتواصل العجز في ميزانية نظام آل سعود والذي وصل العام الماضي إلى نحو 87 مليار دولار وذلك في ظل استمراره في حربه العدوانية على اليمن ودعمه وتمويله للتنظيمات الارهابية في سورية وسياساته المتهورة في المنطقة والتي استنزفت الكثير من موارده التي يعد النفط أكبرها.

وكالات

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