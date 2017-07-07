السعودية تفرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب

بدأت السعودية فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.



يشار إلى أن نظام بني سعود بدأ في حزيران الماضي تطبيق نظام ضرائبي على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية لمواجهة الضائقة المالية التي يعاني منها.



وقالت إدارة الجوازات في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية أمس إن “القرار دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز الحالي” مشيرة إلى أن قيمة الضريبة ستتضاعف خلال السنوات القادمة.



وأوضحت السلطات السعودية أن الأشخاص المشمولين بهذا القرار هم أقرباء المقيمين الأجانب وكذلك العمال المكفولين من قبلهم والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين.



وتشمل الضريبة الجديدة على عائلات المقيمين الأجانب والعمال المكفولين من قبلهم بحسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية نحو 2ر2 مليون شخص.



يشار إلى أن نظام بني سعود يعاني من عجز كبير في موازنته جراء سياساته وتقديمه الدعم والأموال الضخمة للإرهاب في المنطقة وشراء الأسلحة للإرهابيين وخاصة في سورية وعدوانه على اليمن وذلك بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية للنظام .

وكالات