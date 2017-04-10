السعودية تعهدت بتسديد التكاليف المالية للعدوان الاميركي على سوريا

كشف مساعد ممثل الولي الفقيه في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية لشؤون التنسيق العميد محمد حسين سبهر عن وجود وثائق بأن السعودية والدول الداعمة للعصابات التكفيرية في المنطقة تعهدت بتسديد التكاليف المالية للهجوم الامريكي على سوريا.

وقال العميد سبهر في تصريح لنادي الصحفيين الشباب: لقد وصلتنا وثائق وأخبار بأن السعودية ودول المنطقة الداعمة للتكفيريين قد تعهدت بتسديد التكاليف المالية للهجوم الامريكي على سوريا، ان هذه الحركة للعدو الاستكباري ستؤدي الى المزيد من دعم جبهة المقاومة والمقاتلين والجيش السوري، وفي الاشهر القريبة سنشهد المزيد من الانتصارات، لان مثل هذه الاجراءات ستؤدي الى المزيد من التماسك لجبهة المقاومة والشعب السوري.

واضاف أن الانتصارات الملحوظة لجبهة المقاومة والجيش السوري والأيدي الخالية لأمريكا والاستكبار والارهابيين التكفيريين قد ادت الى هذا الاجراء العدائي الامريكي.

وأشار حسين سبهر الى ان الارهابيين التكفيريين قيد الاندحار والاضمحلال وانهم يتكبدون خسائر متلاحقة من جبهة المقاومة والجيش السوري، مبينا ان امريكا من خلال هذه الاجراءات تسعى لتعزيز معنويات الارهابيين وحماة التكفيريين في المنطقة والكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف: السعوديون قد منيوا بالفشل في العراق وسوريا واليمن ويشهدون تحديات كبيرة في البحرين واليوم قد ظهر الموت الفكري للتكفيريين في المنطقة، ومن هذا المنطلق فان الاجراء الامريكي ضد سوريا يأتي في إطار اعطاء المعنويات للتكفيريين قيد الموت وهذا الاجراء السعودي يعد بمثابة دعمهم للارهابيين.

المصدر: تسنيم