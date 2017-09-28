السعودية تعتقل “الشيخ” السوري صاحب فتوى “قتل ميكي ماوس” !!

قال نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي أن “سلطات المملكة أوقفت الداعية السوري محمد صالح المنجد”، والذي اشتهر سابقاً بفتوى وجوب قتل الشخصية الكرتونية “ميكي ماوس”.

وانضم الداعية المنجد إلى قائمة الموقوفين على خلفية ما يعرف بالخلية الاستخباراتية، وهي دعاة وشخصيات يشتبه في صلتهم بجماعة “الإخوان المسلمين” المصنفة إرهابية في السعودية، على خلفية الأزمة الخليجية مع قطر.

واعتقلت السلطات السعودية عشرات الدعاة خلال الفترة الماضية، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وآخرين، وقال ناشطون سعوديون إن الاعتقال جاء “بسبب رفضهم مهاجمة قطر”.

وتناقل الناشطون السعوديون خلال الفترة الماضية اسم المنجد ضمن قائمة يصفونها بـ “قائمة العار”، وهي مجموعة يطلق عليها “السعوقطريين”، وهم شخصيات متهمة بالانحياز لقطر ضد السعودية.

وأكد حساب “معتقلي الرأي السعودي”، الذي نشط خلال الفترة الماضية في “تويتر”، اعتقال المنجد بتاريخ 18 أيلول الجاري، فيما لم تدلي السلطات السعودية بأي تصريح.

والمنجد شخصية مثيرة للجدل وتم منعه العام الماضي من الخطابة في أحد جوامع شمال جدة، لتضمن خطبته فقرات تحث على التطرف وتضرب وحدة البلاد وفقاً لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية.

واشتهر المنجد بفتاويه المثيرة للجدل، والتي يأتي على رأسها فتوى خلال برنامج تلفزيوني كان يقدمه بقتل الشخصية الكرتونية “ميكي ماوس”، باعتباره “فأراً من جنود الشيطان”، رغم أنه اضطر للتراجع عنها لاحقاً تحت ضغط الغضب والجدل العالمي.

كما أفتى المنجد بتحريم العمل في التحليل الرياضي أو الفني، لأنه “مضيعة للعمر في أمور دنيوية لا تنفع في الدين، بعكس العمل محللاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً”، بحسب فتواه.

يذكر أن محمد صالح المنجد هو داعية إسلامي سوري، ولد عام 1961 في الرياض، ونشأ فيها ونال درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأسس موقع “الإسلام سؤال وجواب” عام 1997م، وكان له برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات السعودية.

المصدر: تلفزيون الخبر