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السعودية تطلب رسمياً من وزارة الاقتصاد السورية آلية استيراد المواشي الحية

كشفت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن السعودية طلبت "رسمياً" آلية استيراد المواشي الحية "ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي ـ الجدايا" من سورية حسب وضعها الوبائي "الحالة الصحية للقطعان".

وأشارت المصادر أن الطلب يأتي متزامناً مع اقتراب موعد تصدير الأغنام إلى السعودية والخليج العربي ـ براً ـ وذلك في 1 نيسان من كل عام بعد انتهاء فترة الولادات.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وافقت بشكل مبدئي على إعادة فتح باب تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي «الجدايا» ، في الأول من شهر نيسان القادم « لتحديد الأعداد التي سيتم الموافقة على تصديرها بعد احتساب حاجة السوق المحلية وحصة الفرد» مع انتهاء فترة الولادات التي تمتد سنوياً من 1/ 12 ولغاية 31/ 3 من كل عام التي يمنع خلالها تصدير ولو رأس واحد.

وجاء قرار وزارة الاقتصاد بناء على المعلومات الواردة إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والتي تشير إلى ارتفاع نسب الولادات بشكل كبير جداً مقارنة مع الأعوام السابقة.

 

 


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