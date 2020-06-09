السعودية تضع شروطاً لعودة العلاقات مع قطر

وضعت السعودية عدة شروط لعودة العلاقات مع قطر منها الاستجابة لمطالب دول "الرباعي العربي".



وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن «عودة العلاقة مع قطر مشروطة باستجابتها لمطالب دول "الرباعي العربي"، ومنها إنهاء وجود تركيا العسكري وخفض علاقاتها مع إيران».



وخلال مداخلة تلفزيونية أضاف المعلمي: «إذا استجابت قطر لتلك المطالب، فإنه وبرحابة صدر، سيحتضن "الرباعي العربي" قطر وشعبها الشقيق الذي ينبغي أن يعود إلى مكانه الطبيعي بين شعوب مجلس التعاون الخليجي».



وعما إذا كان من الممكن أن تستجيب قطر لهذه الشروط أجاب المندوب السعودي: «إن المملكة مثلما اتخذت قطر الخطوات التي أدت إلى هذه المطالب، فيمكنها العودة وترفض تلك الخطوات بالطريقة نفسها، وأعتقد أن هذا الأمر ممكن، وهو بيد القيادة القطرية، والمملكة العربية السعودية وشقيقاتها كثيراً ما يعبّرون عن أن المجال مفتوح للتفاهم مع الأخوة القطريين إذا ما نفذوا تلك المطالب».



وفي 5 يونيو 2017، قامت المملكة العربية السعودية رسميا بقطع علاقاتها مع قطر، بسبب "احتضان قطر لمختلف الجماعات الإرهابية والطائفية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.