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السعودية ترفض عرضاً لإقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيه

رفضت السعودية عرضاً من قبل تركيا لإقامة قواعد عسكرية تركية على الأراضي السعودية.

وقال مصدر لوكالة أنباء النظام السعودي /واس/.. “إن الرياض ليست بحاجة إلى ذلك وإن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى ولها مشاركات كبيرة في الخارج بما في ذلك قاعدة أنجرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة”، على حد تعبيره.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قال لقناة ار تي بي البرتغالية مؤخراً.. إنه عرض على ملك النظام السعودي إنشاء قاعدة عسكرية تركية في السعودية.

يشار إلى أن نظامي آل سعود وأردوغان يشتركان في دعم الإرهاب وجرائمه في المنطقة وخاصة في سورية والعراق وليبيا واليمن خدمة للمشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة.

وكالات

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