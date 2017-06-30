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السعودية تخلي سبيل 7 صيادين إيرانيين اعتقلهم العام الماضي

أفرجت سلطات النظام السعودي أمس عن سبعة صيادين إيرانيين كانت قوات خفر السواحل اعتقلتهم العام الماضي بذريعة الدخول إلى مياهه الإقليمية في الخليج.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أمس أن “الإفراج لم يشمل الصيادين الإيرانيين الثلاثة الذين اعتقلهم النظام السعودي في شهر حزيران والذين وجهت لهم سلطات بني سعود تهمة الإنتماء إلى الحرس الثوري وتهريب أسلحة
قرب حقل مرجان النفطي”.

وكانت إيران طالبت النظام السعودي بالإفراج عن ثلاثة صيادين إيرانيين ودفع تعويض عن قتل صياد آخر ومعاقبة من يقفون وراء هذا العمل غير المسؤول.

يذكر أن حرس الحدود للنظام السعودي فتح النار على قارب صيد إيراني في الخليج الاسبوع الماضي ما أدى إلى مقتل صياد.

وكالات

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