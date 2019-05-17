مصيرنا بين أيدي الرفاق
صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة مسرّبة حول "صفقة القرن"
دمشق: سنعيد الجولان المحتل إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة
توقعات بأن يصل إنتاج سورية من القمح إلى 2.7 مليون طن
التسليف الشعبي يمنح قرض المليون للعاملين على /60/ شهرا
وحدات الجيش تبسط سيطرتها على "الحويز"في سهل الغاب
الجيش يتقدّم وسط سهل الغاب وأنقرة تلوّح بورقة «الدستوريّة» لتقييد دمشق
الرئيس الأسد يوصي الحكومة بالشفافية وتزويد المواطن بالمعلومة
الرئيس الأسد يستقبل كاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير.
البرلمان الليبي يصنف تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا
الخارجية: مذابح «قسد» في ريف دير الزور لإخضاع المواطنين المطالبين بعودة الدولة
قرى جديدة في قبضة الجيش بريف حماة.. و«نداءات» الجولاني تتوالى
الجيش يحبط هجوماً مضاداً شرق كرناز
خلافات عديدة في الملف السوري على طاولة بوتين وبومبيو غداً
المعارك تتواصل في محيط إدلب: العين على سهل الغاب... وخان شيخون
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

السعودية تتهم إيران... وتثأر من المدنيين!

لم يجد «التحالف»، في ردّه على «عملية التاسع من رمضان»، سوى استهداف المدنيين. إذ شنّت طائراته، أمس، 17 غارة على العاصمة صنعاء، مستهدفة خصوصاً حي الرقاص السكني، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى. 

وأفادت وزارة الصحة في صنعاء بأن الشهداء هم أربعة أطفال من أسرة واحدة ورجلان، مبينة أن عدد الجرحى بلغ 71، هم 27 طفلاً و17 امرأة و27 رجلاً. 

وادعى «التحالف»، من جانبه، أن الضربات جاءت بناءً على «معلومات عسكرية واستخبارية»، وأنها استهدفت «قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة»، و«حقّقت أهدافها (...) بكل دقة». 

وجاءت الغارات على صنعاء بعد يومين من إطلاق القوات المسلحة اليمنية سبع طائرات مسيّرة على محطّتي ضخّ بتروليتين تابعتين لشركة «أرامكو»، ما أدى إلى توقف نقل النفط عبر خطّ أنابيب رئيسي في السعودية قبل أن يُعلن استئنافه مساء أمس. 

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إن العملية تثبت أن «أنصار الله» «ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران»، معتبراً أن ما تقوم به الحركة «بأوامر عليا من طهران تضع به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية»، فيما وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، «أنصار الله» بأنها «جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره».