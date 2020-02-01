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السطات الفرنسية تلقي القبض على المدعو “إسلام علوش”

ألقت السلطات الفرنسية، أمس الجمعة، القبض على المدعو “إسلام علوش”، الناطق الرسمي الأسبق لفصيل “جيش الإسلام”، حيث أتُهم من قبل “وحدة جرائم الحرب” التابعة لمحكمة باريس، بإرتكاب جرائم حرب وجرائم التعذيب والإخفاء القسري.


ونُسبت التهمة لــ”علوش” مع فتح أوّل تحقيق في الجرائم التي ارتكبها جيش الإسلام، والذي كان ينشط بشكل رئيسي في الغوطة الشرقية وضواحي دمشق.


وبحسب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تمّ اتهام جيش الإسلام بارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين الذين يعيشون تحت حكمها من عام 2013 حتى عام 2018.