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السرقة تعصف مجدداً بأمان البيوت الدمشقية

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة ركن الدين في دمشق بإقدام شخص مجهول على الدخول لمنزله أثناء غيابه عنه،السرقة تعصف مجدداً بأمان البيوت الدمشقية وسرقة مبلغ مالي وقدره /6.000.000/ ستة ملايين ليرة سورية، ومبلغ /18.500/ ثمانية عشر ألف وخمسمائة دولار أمريكي، ومصاغ ذهبي مؤلف من سلسال وأسوارتين وجنزير.

وعلى الفور توجهت دورية من فرع الأمن الجنائي في دمشق إلى مكان السرقة، وقامت بجمع الأدلة والآثار الجرمية، ومن خلال وقائع حادثة السرقة والتحري عن الأشخاص المشتبه بهم وجمع المعلومات عنهم، تم الاشتباه بالمدعو ( م ، ط )، وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه حاول الإنكار ونفى معرفته بالحادثة وبمواجهته بالأدلة والحقائق اعترف بإقدامه على دخول منزل المدعي وسرقة حقيبة قماشية منه تحتوي مبالغ مالية ومصاغ ذهبي كونه يعمل مع المدعي في مجال صنع الحقائب ويعلم بوجود مبالغ مالية لديه، وكان يتردد إلى منزله ولاحظ وجود نافذة فوق الباب الرئيسي لمنزله ضعيفة التحصين، قام بالدخول للمنزل عن طريقها بعد خلعها وسرقة الحقيبة المذكورة، ثم توجه بها إلى منزل جارته ووضعها لديها كأمانة، وأعلمها بأن الحقيبة تحتوي مبالغ مالية ومصاغ ذهبي عائدين له.

وبدلالة المقبوض عليه تم استعادة الحقيبة التي تحتوي المسروقات، وتم استرداد المسروقات كاملة دون نقص وسلمت إلى صاحبها أصولاً، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

المصدر: وزارة الداخلية

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