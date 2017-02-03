حرب «داعش» (والأميركيين) ضد العراق... مستمرة
«طبخة إدلب»: عزل «النصرة» من دون خسارة «قوتها الضاربة»
السيطرة على أوتستراد حلب -الباب وتحرير 32 بلدة ومزرعة من تنظيم داعش في ريف حلب
اتفاقات سورية ــ عراقية جديدة: 2017 عام إحياء العلاقات الاقتصادية
الجيش يؤمّن محيط مطار T4... ويغلق ملف الفيجة بتسوية الأوضاع
أنباء عن تحضيرات لزيارة مرتقبة لنواب روس وأتراك ووفد برلماني بلجيكي يزور دمشق وحلب
30 طنا من الحمضيات مجانا من محافظة اللاذقية لأهالي محافظة درعا
وصول 62 عائلة إلى مدينة درعا هربا من إرهاب “داعش” في وادي اليرموك
نهاية الطبخة: الإرهابيون المعتدلون ينضمون إلى تنظيم القاعدة
وفاة مواطن جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها أحد المطلوبين في منطقة المجتهد بدمشق
لافروف: ندعو الأمم المتحدة للإسراع في تنظيم جولة جديدة من المحادثات السورية في جنيف
السيطرة على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي في ريف حمص
ورش الصيانة تواصل عمليات الإصلاح والتأهيل في عين الفيجة
«قسد» تتلقّى مدرعات من الأميركيين
اقتتال الفصائل كان لتعطيل أستانة وقيادي في «الزنكي» يعترف بممارسة «النخاسة

السرطان هو السبب الثاني للموت في العالم

لفت رئيس جمعية "توراكس" الطبية التركية علي فؤاد قليونجي إلى أن "السرطان يعد السبب الثاني لحالات الموت المعروفة أسبابها على صعيد العالم وتركيا، بعد أمراض القلب والأوعية"، موضحاً أن "هذا السرطان يؤدي إلى نمو الخلايا الطبيعية وتكاثرها بشكل خارج عن السيطرة".
وأوضح أن "عدد الإصابات السنوية بالسرطان حول العالم، من المتوقع أن يصل إلى 22 مليون حالة عام 2030"، مشيراً إلى أن "سرطان الرئة يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا، والمؤدي للموت، في أرجاء العالم".

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.