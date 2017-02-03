السرطان هو السبب الثاني للموت في العالم

لفت رئيس جمعية "توراكس" الطبية التركية علي فؤاد قليونجي إلى أن "السرطان يعد السبب الثاني لحالات الموت المعروفة أسبابها على صعيد العالم وتركيا، بعد أمراض القلب والأوعية"، موضحاً أن "هذا السرطان يؤدي إلى نمو الخلايا الطبيعية وتكاثرها بشكل خارج عن السيطرة".

وأوضح أن "عدد الإصابات السنوية بالسرطان حول العالم، من المتوقع أن يصل إلى 22 مليون حالة عام 2030"، مشيراً إلى أن "سرطان الرئة يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا، والمؤدي للموت، في أرجاء العالم".

وكالات