السجون إلى اكتظاظ في تركيا .. والسبب؟؟

أصدرت السلطات التركية الأثنين مذكرات توقيف بحق 35 شخصاً يشتبه بقيامهم بما أسمته “دعاية إرهابية” على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الهجوم الذي تشنه انقرة على (وحدات حماية الشعب) الكردية في سوريا.





وذكرت شبكة التلفزيون العامة “تي أر تي” أن مذكرات التوقيف هذه تشمل 18 شخصاً في اسطنبول و17 شخصاً في ديار بكر أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، حيث أوقف ثمانية أشخاص صباح الاثنين.





ويشتبه بأن هؤلاء الأشخاص قاموا بدعاية لمصلحة (وحدات حماية الشعب) الكردية السورية التي تشن ضدها تركيا عدواناً في منطقة عفرين.





وتعتبر أنقرة (وحدات حماية الشعب) “منظمة إرهابية” مرتبطة بشكل وثيق بـ(حزب العمال الكردستاني) الذي يخوض حركة تمرد على الأرض التركية منذ 1984. لكن واشنطن تعتبر (وحدات حماية الشعب) قوة مقاتلة فعالة لمكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.





من جهة أخرى، فتح مدعٍ في اسطنبول الاثنين تحقيقاً بحق 57 شخصاً يشتبه خصوصاً بتورطهم في ما وصف بـ”دعاية ارهابية” و”تحريض على الكراهية” و”إهانة الرئيس” على موقع تويتر بشكل مرتبط بالعدوان الجاري في سوريا، كما ذكرت وكالة انباء الأناضول الحكومية.





وتخضع شبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة مشددة في تركيا التي تحتل المرتبة الأولى في أغلب الأحيان للدول التي تطلب سحب محتويات من الموقع.



