توصلت محكمة في ألمانيا إلى أن رجلا سوريا يبلغ من العمر 29 عاما مذنب بارتكاب جرائم حرب لتعذيبه افراد من قوات حكومية في سوريا.



ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس الخميس أن محكمة شتوتغارت الألمانية حكمت على محمد ك بالسجن أربعة أعوام وستة أشهر.



عمل محمد الذي لم يتم الكشف عن اسمه كاملا وفقا لقوانين الخصوصية الألمانية، مع ما يسمى الجيش السوري الحر من يناير / كانون ثان 2012 الى يناير/ كانون ثان 2013.



وقال الادعاء إن المدعي عليه جلد عضوين في قوات رديفة للجيش السوري, بحبل أو كبل. وتم تحميل تسجيلات تعذيب مصورة على يوتيوب في أوائل عام 2013.



ولم تصدر بحق المحكوم أي ادانات أخرى في ألمانيا, وقالت المحكمة أنه اندمج بصورة طيبة منذ مجيئه للبلاد في عام 2015.



السجن 4 سنوات للاجئ سوري قام بتعذيب جنود سوريين في سوريا



وكالات