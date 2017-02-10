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السجن 15 عاما لإرهابي من “داعش” في طاجيكستان

أصدرت محكمة في طاجيكستان حكماً بالسجن لمدة 15 عاما على إرهابي جند عددا من الأشخاص وأرسلهم على نفقته الخاصة إلى سورية من أجل الانضمام إلى تنظيم”داعش ” الإرهابي.

يشار إلى أنه وفقا لسلطات طاجيكستان فان نحو ألف طاجيكستاني غادروا بلادهم للانضمام إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مكتب المدعي العام في طاجيكستان قوله “إن محكمة منطقة “إسمويلي سوموني”/في دوشنبه حكمت بالسجن لمدة 15 عاماً على “ش. بوبوخوونوفا ” لقيامه بتجنيد أشخاص في صفوف تنظيم “داعش”الارهابي” مضيفا ..إن الإرهابي المذكور جند ثمانية مواطنين طاجيكيين وأرسلهم على نفقته الخاصة إلى سورية من أجل الانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

يذكر أن النظام التركي قام بتسهيل دخول آلاف الإرهابيين إلى الأراضي السورية منذ بداية الأزمة فيها وهو يقدم لهم الدعم المادي واللوجيستي وأماكن الإيواء على الحدود السورية وتعتبر الحدود التركية خط الإمداد الرئيسي لهم.

وكالات

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