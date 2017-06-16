السجن 13 عاما لأحد معارضي النظام السعودي

حكم النظام السعودي بالسجن 13 عاما على أحد معارضيه بعدما اتهمه ب “وصف المملكة السعودية بالظالمة وشتم رجال الأمن ووصفهم بما لا يليق وعدم احترامه لمجلس القضاء أثناء محاكمته”.



وذكرت وسائل إعلام أن المحكمة الجزائية السعودية حكمت أيضا على المعارض بمصادرة الأجهزة الالكترونية التي كانت بحوزته ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.



يشار إلى أن النظام السعودي المستند إلى أيديولوجيا وهابية ظلامية يفرض قيودا صارمة على حرية الرأي والتعبير ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تعود إلى القرون الوسطى تشمل الجلد وقطع الرأس والأطراف بالسيف كما أنه ينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وخاصة المرأة ويمنعها من قيادة السيارة والسفر وسط تجاهل تام من حلفائه في الغرب بسبب العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربطهما.





وكالات