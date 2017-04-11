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السجن لمن يجبر أبناءه على تناول الخضراوات

ذكرت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية أن نائبة رئيس الحزب اليميني فورزا الإيطالي المحافظ إلفيرا سافينو دعت إلى تطبيق قوانين جديدة من شأنها معاقبة الوالدين إذا فرضوا نظاماً غذائياً نباتياً على أبنائهم أو أجبروهم على اتباع عادات أكل سيئة.
ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبة السجن لمدة 6 سنوات على الآباء الذين يحاولون إجبار أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة على التخلي عن اللحوم والبيض والمنتجات الحيوانية، إضافة إلى اتباع نظام غذائي يفتقر للعناصر الأساسية الضرورية للنمو.
وحذرت سافينو، من الإقبال على نطاق واسع على اتباع نظام غذائي نباتي في إيطاليا، واقترحت عقوبة السجن لمدة عام واحد على الآباء والأمهات، ولكن يمكن أن تكون أطول في حال كان الطفل دون 3 سنوات.
كما يمكن أن تطول مدة العقوبة إلى ما بين 2 و5 سنوات في حال إصابة الطفل بمرض ما نتيجة اتباع النظام النباتي، أما في حال وفاة الطفل فيمكن أن تصل مدة العقوبة إلى 6 سنوات.
وأكدت أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يسبب معاناة الأطفال من نقص الحديد والزنك وأوميغا 3 والعديد من الفيتامينات الأخرى، معتبرة أنه من السخافة السماح للآباء بفرض إرادتهم على الأطفال بطريقة متعصبة، أو دينية، وإجبارهم على اتباع نظام غذائي نباتي، دون معرفة علمية صحيحة، أو استشارة طبية.

وكالات

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