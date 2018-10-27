السجن لفتاة سعودية لأنها احتضنت ماجد المهندس !

قضت محكمة سعودية بالسجن لمدة عام، مع وقف التنفيذ، على فتاة قامت باحتضان المطرب العراقي السعودي ماجد المهندس قبل شهور.



وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قررت الاكتفاء بالمدة السابقة على محتضنة المهندس، التي أوقفت في تموز/ يوليو الماضي.







وأثار القرار جملة من التعليقات، إذ أبدى مغردون اعتراضهم على الحكم، قائلين إن “خطأ الفتاة لا يستحق مثل هذا الحكم”.

وأبدى آخرون تأييدهم للقرار، وتمنيهم لو أصدرت المحكمة حكما أشد قساوة على الفتاة.







وكانت صحيفة “سبق” ذكرت حينها أن شرطة منطقة مكة المكرمة أحالت قضية الفتاة التي تم إيقافها لاقتحامها مسرح حفل الفنان ماجد المهندس بسوق عكاظ، وقيامها بأفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش للنيابة العامة، وفقا لما جاء ببيان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة”.







وأوضحت أنه “من المنتظر أن يتم توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق الفتاة بعد إقدامها على فعل يُصنف جريمة تحرش”.





وكالات