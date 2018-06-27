السجن لـ4 أشخاص في الدانمارك خططوا للانضمام إلى داعش

حكمت محكمة دانماركية على أربعة أشخاص بينهم امرأتان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد ادانتهم بالتخطيط للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن المحكمة في كوبنهاغن حكمت أيضا على ثلاثة من المدانين الأربعة بالترحيل عقب تنفيذ أحكام السجن إضافة إلى سحب الجنسية الدانماركية من الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة بينهم.

وأحد الرجلين مغربي والآخر جزائري وكلاهما يحملان الجنسية الدانماركية في حين أن إحدى الامرأتين أفغانية والأخرى دانماركية وتتراوح أعمار المتهمين الأربعة بين 18 و22 عاماً.

وكانت الشرطة الدانماركية أعلنت في وقت سابق أن “التهديد الإرهابي في الدانمارك لا يزال خطيراً” بينما حذر مركز تحليل العمليات الإرهابية التابع لجهاز الأمن والاستخبارات الدانماركي من التهديدات التي يفرضها أيضاً إرهابيو التنظيم العائدون إلى أوروبا.

وكانت محكمة عليا في كوبنهاغن قضت في تشرين الثاني الماضي بمعاقبة مراهقة دانماركية بالسجن ثماني سنوات بتهمة التخطيط لتفجير مدرستين.

يشار إلى أن الدول الأوروبية تعيش بمعظمها استنفارا غير معلن خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته معظم هذه الدول إلى أراضيها.