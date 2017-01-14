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السجن ثلاث سنوات للمصوّرة المجرية

أعلنت «هيئة الإذاعة البريطانية» أخيراً أنّ محكمة مجرية أصدرت حكماً قضائياً في حق المصوّرة الهنغارية بيترا لازلو بالسجن لمدّة ثلاث سنوات، بتهمة «المعاملة السيئة بحق المهاجرين». وقال القاضي إياس ناناسي إن سلوك لازلو «يتعارض مع المعايير الاجتماعية»، رافضاً حجة محامي دفاعها في محاولة الدفاع عن نفسها.

حاولت لازلو الدفاع عن نفسها بالقول: «التفت ورأيت أشخاصاً عدة يتجهون نحوي، لقد كنت خائفة»، لافتة إلى تلقيها «تهديدات بالقتل منذ وقوع الحادث، فضلاً عن تعرّضها إلى «حملة كراهية».
وكانت المصوّرة في قناة N1TV المجرية سابقاً قد أقدمت في الثامن من أيلول (سبتمبر) في عام 2015 قد عمدت إلى مدّ رجلها أمام رجل يحمل إبنه، ما أدّى إلى تعثّره وسقوطه أرضاً، فيما تابعت هي التصوير وكأنّ شيئاً لم يكن، على الرغم من محاولة الضحية الإحتجاج. جاء ذلك أثناء تجمّع مصوّرين صحافيين لرصد لاجئين سوريين يهربون من رجال الشرطة في المجر عند معبر روسكي (جنوباً). وعلى الأثر، فصلت N1TV لازلو، خصوصاً بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حولها بفعل إنتشار اللقطات المصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالات

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