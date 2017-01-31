السجن المؤبد لـ133 من الإخوان المسلمين في مصر

حكمت محكمة مصرية على 133 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في قضية الاعتداء على المنشآت العامة والشرطية وإحراقها بمحافظة بني سويف إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب من عام 2013.

وذكر موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري أن المحكمة قضت أيضاً بالسجن على 94 آخرين بالقضية نفسها.

كما أخلت النيابة المصرية سبيل المخرج المصري، النائب في البرلمان خالد يوسف، بعد ساعات من توقيفه في مطار القاهرة بسبب الاشتباه بحوزته أقراصاً مخدرة. وقال يوسف في تصريحات نقلتها صحيفة «اليوم السابع» المصرية: إن قرار إخلاء سبيله جاء بعد أن قام بإثبات أن الأقراص المضبوطة هي دواء خاص بعلاج زوجته، مبيناً أنه تقدم بجميع الإثباتات على ذلك.

واتهمت النيابة المصرية في البداية المخرج يوسف بحيازة أقراص مخدرة ومحاولة تهريبها إلى الخارج بعد إخفائها داخل حقائبه.

واستدعت النيابة المصرية، قبل إطلاق سراح المخرج خالد يوسف، طبيب زوجته لسماع أقواله في الحادثة.



وكالات