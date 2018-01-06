السجاد الدمشقي يغزو الأسواق الروسية قريباً

ينتظر التجار السوريون بدأ تصدير السجاد الدمشقي الشهير عالمياً مرة أخرى إلى روسيا، بعد خمس سنوات توقف بسبب اندلاع الحرب في سوريا. حسبما أفاد موقع زفيزدا الروسي.

وأوضح مدير المصنع الكهروتقني محمود ساكن بأن هذه المهنة باتت مهددة بالانقراض لأسباب عدة أهمها استيلاء المسلحين على المصانع وتدميرها بالكامل إضافة إلى هجرة العديد من العاملين في مهنة صناعة السجاد إلى الدول المجاورة.